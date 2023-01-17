Власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро

Имена этих россиян в Министерстве финансов Кипра не раскрывают.

Кипр заморозил банковские вклады в сумме 105 миллионов евро россиян, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис в интервью телеканалу CBS.

По его словам, только в 2022 году граждане России разместили в кипрских банках 5,6 миллиарда евро. Все кипрские компании, владельцами которых считаются российские олигархи, попавшие под санкции из-за вторжения России в Украину, находятся под "повышенным контролем". Около 10 российских олихархов власти намерены лишить золотых паспортов, выданных Кипром за многомиллионные инвестиции в страну.

Однако министр финансов Кипра не назвал ни одного имени. В ведомстве страны также не раскрывали имена российских олигархов, ссылаясь на европейские правила защиты данных. В то же время, как отмечает издание, другие страны Евросоюза публиковали такие списки.

В апреле 2022 года одна из главных кипрских газет Phileleftheros сообщила, что власти Кипра решили аннулировать "золотые паспорта" российских бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева (все они находятся под европейскими санкциями). Всего в этот список попал 21 человек.

Напомним, в Хорватии похитили судно Алишера Усманова — подсанкционного российского олигарха.

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