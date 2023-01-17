2-летний сын Анны Саливанчук заболел: "Всю ночь мы не спали"

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками печальными новостями, ее 2-летний сын заболел.

Как рассказала в Instagram-stories знаменитость, они не спали всю ночь. Никита постоянно кашлял и плакал.

"Прошло две недели, как мой Никита был здоров, и сегодня всю ночь мы снова не спали. Он снова постоянно кашлял и плакал. Такова она жизнь с маленькими детьми. Каждые две недели они должны болеть, к сожалению", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В фотоблоге Анна также показала, как лечит Никиту. В частности, мальчику делают ингаляции, чтобы избавиться от кашля.

"Так, теперь у нас ингаляции. Ну почему детки так часто болеют", — подчеркнула Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, в начале января Никита тоже болел. Тогда у сына Анны Саливанчук поднялась высокая температура, которую она совсем не могла сбить. Мальчик тоже не мог уснуть и дрожал.

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