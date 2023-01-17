В Украину с визитом прибыла министр обороны Латвии

Глава Минобороны Латвии прибыла в Украину с первым визитом.

Во вторник, 17 декабря, в Украину с визитом прибыла министр обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Инара Мурниеце совершила первый визит в Украину с момента ее назначения на должность министра обороны Латвии. Во время него она встретилась со Стефанчуком.

Вместе со Стефанчуком Мурниеце обсудила "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Верховной Рады выразил надежду на активную поддержку представленных пунктов со стороны Латвии. Он отметил важность объединения международной поддержки и создание механизмов, которые позволили бы привлечь российских захватчиков к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Также Стефанчук поблагодарил Латвию за военную помощь Украине. Он обсудил с Мурниеце необходимые для дальнейшей борьбы с Россией виды вооружения и заручился поддержкой страны по вопросу обороноспособности Украины.

"Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины на должности Спикера Сейма Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новому правительству Латвии", — написал Стефанчук.

Напомним, в Верховной Раде 12 января выступил спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс, он обратился к нардепам на украинском языке.

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