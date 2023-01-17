До України з візитом прибула міністерка оборони Латвії

Очільниця Міноборони Латвії прибула до України з першим візитом.

У вівторок, 17 грудня, до України з візитом прибула міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Інара Мурнієце здійснила перший візит до України з моменту її призначення на посаду міністерки оборони Латвії. Під час нього вона зустрілася зі Стефанчуком.

Разом зі Стефанчуком Мурнієце обговорила "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Голова Верховної Ради висловив сподівання на активну підтримку представлених пунктів з боку Латвії. Він наголосив на важливості об'єднання міжнародної підтримки та на створенні механізмів, які б дозволили притягнути російських загарбників до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Також Стефанчук подякував Латвії за військову допомогу Україні. Він обговорив з Мурнієце необхідні для подальшої боротьби з Росією види озброєння й заручився підтримкою країни в питанні обороноздатності України.

"Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Сейму Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні і новим Урядом Латвії", - написав Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді 12 січня виступив спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс, він звернувся до нардепів українською мовою.

​​Читайте також: