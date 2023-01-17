М'ясний пиріг: простий рецепт

Такий пиріг люблять і дорослі, і діти, він виходить ситним і чудово підійде для сімейного обіду або дружнього застілля.
Пиріг із м'ясом – це ніжне, м'яке дріжджове тісто та соковита м'ясна начинка. Готується просто, а виходить дуже смачним. Головне, що потрібно пам'ятати — накрийте тісто рушником, щоб воно піднялося вдвічі.
Складники
Для приготування тіста:
- борошно пшеничне – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- дріжджі сухі – 1 ч. л.;
- вода – 150 мл;
- олія – 30 мл;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш свинячий – 300 г;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений за смаком;
- коріандр за смаком.
Для змащення пирога:
- яйце – 1 шт;
- молоко – 1 ст. л.
Приготування
У просіяне борошно додайте яйце, олію, цукор, сіль і дріжджі. Перемішайте та вливайте поступово теплу воду. Замісіть тісто, покладіть його в миску, накрийте рушником і поставте на 1 годину для підняття. Тісто має збільшитися вдвічі.
У сковороді розігрійте олію, додайте дрібно нарізану цибулю, фарш, спеції, посоліть. Обсмажте помішуючи вісім хвилин. Начинку остудіть.
Тісто акуратно обімніть, викладіть на стіл, присипаний борошном. Розділіть тісто на дві частини: більше для низу пирога, менше – для верху. Більшу частину тіста розкачайте у пласт більше діаметра форми, щоб зробити бортики. Дно форми застеліть пергаментом, стінки змастіть олією. Викладіть тісто, зверху розподіліть м'ясну начинку і накрийте меншим пластом тіста і ретельно защипніть краї, щоб пиріг не відкрився в процесі випікання. У центрі пирога зробіть отвір, щоб він добре пропекся. Збийте віночком яйце з молоком і змастіть пиріг. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин до золотистого кольору. Дайте готовому пирогу охолонути у формі, потім вийміть і остудіть.
Поради
- Форма має бути діаметром 20 см.
- Продукти для тіста слід використовувати кімнатної температури.
- Фарш використовуйте будь-який.
- За бажанням залиште трохи тіста для прикраси.
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