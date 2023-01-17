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Мясной пирог: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
88
Время на прочтение
2 мин
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Мясной пирог: простой рецепт

Фото: Credits

Такой пирог любят и взрослые, и дети, он получается сытным и отлично подойдет для семейного обеда или дружеского застолья.

Пирог с мясом – это нежное, мягкое дрожжевое тесто и сочная мясная начинка. Готовится просто, а получается очень вкусным. Главное, что нужно помнить, - накройте полотенцем тесто, чтобы оно поднялось в два раза.

Ингредиенты

Для приготовления теста:

  • мука пшеничная – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • дрожжи сухие – 1 ч. л.
  • вода – 150 мл
  • растительное масло – 30 мл
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш свиной – 300 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • кориандр - по вкусу

Для смазки пирога:

  • яйцо - 1 шт.
  • молоко – 1 ст. л.

Приготовление

В просеянную муку добавьте яйцо, растительное масло, сахар, соль и дрожжи. Перемешайте и вливайте постепенно теплую воду. Замесите тесто, переложите его в миску, накройте полотенцем и поставьте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в два раза.

В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук, фарш, специи, посолите. Обжаривайте, помешивая, 8 минут. Начинку остудите.

Тесто аккуратно обомните, выложите на стол, присыпанный мукой. Разделите тесто на две части: побольше для низа пирога, поменьше – для верха. Большую часть теста раскатайте в пласт больше диаметра формы, чтобы сделать бортики. Дно формы застелите пергаментом, стенки смажьте растительным маслом. Выложите тесто, сверху распределите мясную начинку и накройте меньшим пластом теста и тщательно защипните края, чтобы пирог не раскрылся в процессе выпечки. В центре пирога сделайте отверстие, чтобы пирог хорошо пропекся. Взбейте венчиком яйцо с молоком и смажьте верх пирога. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому пирогу остыть в форме, затем выньте и остудите. 

Советы

  • Лучше взять форму для выпечки диаметром 20 см. 
  • Продукты для теста должны быть комнатной температуры. 
  • Фарш используйте любой. 
  • По желанию оставьте немного теста для украшения.

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Дата публикации
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