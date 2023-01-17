Мясной пирог: простой рецепт

Такой пирог любят и взрослые, и дети, он получается сытным и отлично подойдет для семейного обеда или дружеского застолья.

Пирог с мясом – это нежное, мягкое дрожжевое тесто и сочная мясная начинка. Готовится просто, а получается очень вкусным. Главное, что нужно помнить, - накройте полотенцем тесто, чтобы оно поднялось в два раза.

Ингредиенты

Для приготовления теста:

мука пшеничная – 300 г

яйцо – 1 шт.

дрожжи сухие – 1 ч. л.

вода – 150 мл

растительное масло – 30 мл

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

фарш свиной – 300 г

лук репчатый – 2 шт.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

кориандр - по вкусу

Для смазки пирога:

яйцо - 1 шт.

молоко – 1 ст. л.

Приготовление

В просеянную муку добавьте яйцо, растительное масло, сахар, соль и дрожжи. Перемешайте и вливайте постепенно теплую воду. Замесите тесто, переложите его в миску, накройте полотенцем и поставьте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в два раза.

В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук, фарш, специи, посолите. Обжаривайте, помешивая, 8 минут. Начинку остудите.

Тесто аккуратно обомните, выложите на стол, присыпанный мукой. Разделите тесто на две части: побольше для низа пирога, поменьше – для верха. Большую часть теста раскатайте в пласт больше диаметра формы, чтобы сделать бортики. Дно формы застелите пергаментом, стенки смажьте растительным маслом. Выложите тесто, сверху распределите мясную начинку и накройте меньшим пластом теста и тщательно защипните края, чтобы пирог не раскрылся в процессе выпечки. В центре пирога сделайте отверстие, чтобы пирог хорошо пропекся. Взбейте венчиком яйцо с молоком и смажьте верх пирога. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому пирогу остыть в форме, затем выньте и остудите.

Советы

Лучше взять форму для выпечки диаметром 20 см.

Продукты для теста должны быть комнатной температуры.

Фарш используйте любой.

По желанию оставьте немного теста для украшения.

Читайте также: