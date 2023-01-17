Мясной пирог: простой рецепт

Такой пирог любят и взрослые, и дети, он получается сытным и отлично подойдет для семейного обеда или дружеского застолья.
Пирог с мясом – это нежное, мягкое дрожжевое тесто и сочная мясная начинка. Готовится просто, а получается очень вкусным. Главное, что нужно помнить, - накройте полотенцем тесто, чтобы оно поднялось в два раза.
Ингредиенты
Для приготовления теста:
- мука пшеничная – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи сухие – 1 ч. л.
- вода – 150 мл
- растительное масло – 30 мл
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш свиной – 300 г
- лук репчатый – 2 шт.
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- кориандр - по вкусу
Для смазки пирога:
- яйцо - 1 шт.
- молоко – 1 ст. л.
Приготовление
В просеянную муку добавьте яйцо, растительное масло, сахар, соль и дрожжи. Перемешайте и вливайте постепенно теплую воду. Замесите тесто, переложите его в миску, накройте полотенцем и поставьте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в два раза.
В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук, фарш, специи, посолите. Обжаривайте, помешивая, 8 минут. Начинку остудите.
Тесто аккуратно обомните, выложите на стол, присыпанный мукой. Разделите тесто на две части: побольше для низа пирога, поменьше – для верха. Большую часть теста раскатайте в пласт больше диаметра формы, чтобы сделать бортики. Дно формы застелите пергаментом, стенки смажьте растительным маслом. Выложите тесто, сверху распределите мясную начинку и накройте меньшим пластом теста и тщательно защипните края, чтобы пирог не раскрылся в процессе выпечки. В центре пирога сделайте отверстие, чтобы пирог хорошо пропекся. Взбейте венчиком яйцо с молоком и смажьте верх пирога. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому пирогу остыть в форме, затем выньте и остудите.
Советы
- Лучше взять форму для выпечки диаметром 20 см.
- Продукты для теста должны быть комнатной температуры.
- Фарш используйте любой.
- По желанию оставьте немного теста для украшения.
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