"Жирона" официально объявила о подписании Цыганкова: детали трансфера

Полузащитник киевского "Динамо"Виктор Цыганков официально стал игроком испанской "Жироны".

Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

25-летний украинский футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.

BENVINGUT VIKTOR! — Girona FC (@GironaFC) 17 января 2023

Ранее сообщалось, что Цыганков мог перейти в каталонский клуб следующим летом как свободный агент, однако "Жирона" и "Динамо" договорились о сумме компенсации за игрока, чтобы он перебрался в испанскую команду уже сейчас.

По информации журналистов программы KDK, киевский клуб получит за игрока 5 миллионов евро + 50% от дальнейшей продажи. Сначала "Жирона" предлагала 5 миллионов евро + 20% от дальнейшей продажи, но это предложение "Динамо" отклонило.

Добавим, что "Жирона" входит в объединение "City Football Group" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сити" и другими клубами. Сейчас жирондинцы занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 21 очко после 17 сыгранных матчей.

В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Его контракт с киевлянами истекает летом 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков может перейти в португальский "Порту". Также СМИ писали, что им интересуется нидерландский ПСВ.

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