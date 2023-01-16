Скандальный трансфер: Ракицкий официально вернулся в "Шахтер"

До начала полномасштабной войны Ярослав выступал за российский "Зенит".

Донецкий "Шахтер" объявил о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого.

33-летний защитник перебрался к "горнякам" на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт дончан.

Ракицкий является одним из самых известных воспитанников "Шахтера", в составе "оранжево-черных" он провел более 300 матчей. В январе 2019 года после 10 лет выступлений за первую команду "горняков" Ярослав перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Ярослав расторг контракт с "Зенитом", а также призвал россиян остановить войну, которую их государство начало против Украины.

Весной 2022 года Ракицкий присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами. Первую часть сезона-2022/23 Ярослав провел в турецком клубе "Адана Демирспор".

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