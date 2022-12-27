Лидер "Динамо" может стать преемником звезды ЧМ-2022 в Нидерландах

Цыганков является одним из кандидатов взамен Гакпо в ПСВ.
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.
Об этом пишет De Telegraaf.
Отмечается, что 25-летний украинец является кандидатом в замену Коди Гакпо, который перешел в "Ливерпуль".
Также ПСВ рассматривает возможность подписания Эспера Карлссона с АЗ. У обоих кандидатов высока трансферная стоимость.
По продаже Гакпо ПСВ выручит около 50 млн евро.
Напомним, что Цыганков не намерен продлевать соглашение с клубом. Его контракт истекает летом 2023 года.
- В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.
- Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.
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