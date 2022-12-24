Лидер Серии А хочет усилиться звездой сенсации ЧМ-2022

Хавбек французского "Анже" и сборной Марокко Аззедин Унаи может продолжить карьеру в "Наполи".

Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу хавбека.

"Партенопеи" хотят оформить переход полузащитника летом. Такая ситуация устраивает президента "Анже", желающего сохранить Унаи до конца сезона.

Известно, что за хавбека сборной Марокко "Лестер" готов заплатить 45 миллионов евро. Также в услугах Унаи нуждается "Севилья".

В этом сезоне 22-летний полузащитник провел 14 матчей, не отличившись результативными действиями. Унаи провел все семь матчей сборной Марокко на ЧМ-2022, дойдя до полуфинала.

"Наполи" лидирует в Серии А, опережая "Милан" на 8 очков. В следующем поединке команда Лучано Спалетти примет Интер 4 января.

Напомним, что сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу, став первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место на ЧМ-2022 сборная Марокко уступила Хорватии — 2:1 .

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