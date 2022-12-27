"Молча ждите финал": Подоляк обратился к россиянам

Михаил Подоляк также отметил, что угрозы, мобилизация и Иран не помогут России выиграть войну против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что России в войне против Украины не поможет ни мобилизация, ни угрозы чиновников или сотрудничество с Ираном. Страна-агрессор должна осознать реальность.

Об этом он написал в сообщении в Twitter.

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию России, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финал", - говорится в сообщении.

Напомним, Подоляк озвучил единственную причину вторжения РФ в Украину – желание доминировать в регионе и поставить украинский народ на колени.

Советник руководителя Офиса президента также отметил, что Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности, поэтому ее должен ждать трибунал.

Комментируя взрывы на российском аэродроме "Энгельс-2", он отметил, что происходящее на территории страны-агрессора является "объективным следствием процесса под названием война".

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