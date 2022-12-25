Подоляк озвучил единственную причину вторжения РФ в Украину

Советник главы Офиса президента заявил, что Россией движет только желание доминирования в регионе и поставить украинский народ на колени.

На момент первого российского вторжения и аннексии Крыма в 2014 году украинское государство еще не имело четкого плана по вступлению в НАТО, поэтому это не может быть причиной нынешней полномасштабной войны.

Об этом говорил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что в 2014 году о членстве Украины в НАТО речь не шла, тогда обсуждались лишь какие-то модели относительно возможного соглашения коллективной безопасности, участником которого могло бы стать наше государство.

“Для вторжения России это не имело никакого значения. Россией движет только ненависть, желание доминирования в регионе и желание уничтожить, поставить на колени украинский народ, всегда скептически смотревший в сторону России”, — заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что в начале 90-х годов украинские власти заискивающе смотрели на Москву и таким образом порождали надежды относительно готовности стоять на коленях. Иллюстративной персоной он назвал кума Путина и пророссийского политика Виктора Медведчука, создавшего иллюзию трусости нашей страны.

"Украина сегодня - это абсолютно другая страна. Россия теперь это прекрасно понимает. На этом фоне любые заявления о примирении выглядят, по меньшей мере, странно, и они уже не имеют никакого значения. Пусть говорят, а мы должны закончить главное — спокойно дойти до правильного финала войны, обеспечить формирование нового каркаса безопасности, в частности Европы, обновить понимание, что такое современное НАТО и вернуть Россию туда, где она должна находиться как максимально отсталая, нищая и технологически неразвитая.страна”, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, РФ не должна влиять на глобальную политику, не входить в Большую двадцатку, не быть постоянным членом Совбеза ООН, не доминировать в МАГАТЭ и других международных организациях.

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