Астролог спрогнозировал будущее России после ликвидации Путина

Известный составитель гороскопов сравнивает нынешнюю ситуацию в Украине с Крымской войной, которая произошла около 250 лет назад – во время последнего цикла Плутона.

Астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что после ликвидации российского диктатора Владимира Путина РФ начнет рушиться из-за гражданской войны в стране.

“Я вижу, что ликвидация Путина состоится в 2023 году, это его последний соляр [годовой цикл], жить ему осталось недолго. Существовать Российской Федерации – также недолго. Она начнет рушиться, там будет гражданская война”, — спрогнозировал составитель гороскопов.

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Влад Росс также отметил, что нынешняя ситуация в астрологическом плане соответствует той, которая была во время Крымской войны, в которой Российская империя потерпела разрушительное поражение от Османской империи.

“У нас примерно такая же комбинация планет, которая была в Крымскую войну – вхождение Плутона в зодиакальный знак Водолея. Этот цикл Плутона длится около 250 лет. Тогда была разгромлена совершенно Российская империя, турки ее разгромили. Поэтому Крым будет возвращен”, — подчеркнул астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, по прогнозам известной тарологини, в мае 2023 года российская армия начнет отводить свои подразделения с территории Украины.

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