Астролог спрогнозував майбутнє Росії після ліквідації Путіна

Відомий укладач гороскопів порівнює теперішню ситуацію в Україні із Кримською війною, яка відбулася близько 250 років тому - під час останнього циклу Плутона.

Астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що після ліквідації російського диктатора Володимира Путіна РФ почне руйнуватися через громадянську війну у країні.

“Я бачу, що ліквідація Путіна відбудеться у 2023 році, це його останній соляр [річний цикл], жити йому залишилося недовго. Існувати Російській Федерації - також недовго. Вона почне валитися, там буде громадянська війна”, - спрогнозував укладач гороскопів.

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Влад Росс також зазначив, що теперішня ситуація в астрологічному плані відповідає тій, яка була під час Кримської війни, в якій Російська імперія зазнала руйнівної поразки від Османської імперії.

“У нас приблизно така ж комбінація планет, яка була у Кримську війну — входження Плутона в зодіакальний знак Водолія. Цей цикл Плутона триває приблизно 250 років. Тоді була розгромлена абсолютно Російська імперія, турки її розгромили. Тому Крим буде повернуто”, - наголосив астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, за прогнозами відомої тарологині, у травні 2023 року російська армія почне відводити свої підрозділи з території України.

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