"Так было у Адольфа Гитлера": Арестович рассказал о шаманах и астрологах в Кремле

Поражение российской армии на поле боя против Украины все больше заставляет диктатора Владимира Путина и его окружения прибегать к помощи шаманов и астрологов.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с правозащитником Марком Фейгиным.

​​"Предчувствие конца разрывает психику и требует компенсации. Поскольку военные не могут дать такую надежду, её приходиться искать среди шаманов, астрологов и оккультистов. Усиление таких персонажей, в целом рационального типа западной политики или около западной, означает всегда, приход психологически-коллективного переживания конца. Потому что чем ближе к концу, чем ближе к растворению, тем больше активизируется тенденции психики, которые не находят материального объяснения. А человек так жить не может, нужно срочно править картину мира. Поэтому обращаются к магам", — пояснил Арестович.

По его словам, профессиональные астрологи знают, что так, как Путин наступает, и все даты его его наступления, и само 24-е число, это ощущение, что в штабе кремлевских астрологов "​​сидит украинский герой, который обладает достаточным влиянием и подбирает им максимально неудобные даты для наступления"​​.

"​Как утверждают инсайдеры, что в Кремле растет влияние астрологов, это означает, что растет внутреннее напряжение как у отдельных членов, так и у массы, значит все больше прибегают к "трах-тибедохам", потому что это как у Гитлера. Есть три стадии – армия Венка, чудо-оружие, и чудо-астрологи. Армия Венка – это армия Суровикина, она не сработала. Чудо-оружие – иранские дроны не сработали. Значит сейчас стадия астрологов. Это напоминает последние месяцы в бункере его великого предшественника"​, - резюмировал Арестович.

Напомним, Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне, заявив, что в феврале-марте в России "сломается позвоночник".

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