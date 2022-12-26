"Эксцесов" будет очень и очень много: Подоляк прокомментировал взрывы на авиабазе "Энгельс-2"

По мнению советника главы ОП, все происходящее в России имеет отношение к потере управляемости процессами в самой России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на российском аэродроме "Энгельс-2". Он отметил, что происходящее на территории страны-агрессора является "объективным следствием процесса под названием война".

Об этом Подоляк сказал в эфире информационного телемарафона 26 декабря.

"Все, что сегодня происходит в России – а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет – имеет отношение к потере управляемости процессами в самой России. Постоянно растет количество саботажей, неустановленных подрывов, пожаров на критических объектах, в частности в Энгельсе и Дягилево", — отметил он.

Подоляк добавил, что пожары на российских объектах – следствие того, что страна-агрессор не может покупать дополнительные запчасти и получать необходимые консультации от иностранных специалистов.

По мнению советника главы ОП, таких "эксцессов", в том числе в Энгельсе, "будет очень и очень много".

"Хлопок" в Энгельсе 26 декабря

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе российских стратегических бомбардировщиков, запускающих по Украине крылатые ракеты.

В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных. Российские пропагандисты информируют о трех погибших и четырех раненых. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Второй день под ударом: на российских аэродромах горит военная техника

Читайте также: