"Жирона" офіційно оголосила про підписання Циганкова: деталі трансферу

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков офіційно став гравцем іспанської "Жирони".

Про це каталонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

25-річний український футболіст підписав з "червоно-білими" контракт до літа 2027 року.

BENVINGUT VIKTOR! — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

Раніше повідомлялося, що Циганков міг перейти до каталонського клубу наступного літа як вільний агент, проте "Жирона" та "Динамо" домовилися про суму компенсації за гравця, аби він перебрався до іспанської команди вже зараз.

За інформацією журналістів програми KDK, що київський клуб отримає за футболіста 5 мільйонів євро + 50% від подальшого продажу. Спершу "Жирона" пропонувала 5 мільйонів євро + 20% від подальшого продажу, але цю пропозицію "Динамо" відхилило.

Додамо, що "Жирона" входить в об'єднання "City Football Group" разом з "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та іншими клубами. Наразі жирондинці посідають 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 очко після 17 зіграних матчів.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач. Його контракт з киянами спливає влітку 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Циганков може перейти до португальського "Порту". Також ЗМІ писали, що ним цікавиться нідерландський ПСВ.

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