2-річний син Анни Саліванчук захворів: "Цілу ніч ми не спали"

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася з прихильниками сумними новинами, її 2-річний син захворів.

Як розповіла в Instagram-stories знаменитість, вони не спали цілу ніч. Микита постійно кашляв та плакав.

"Минуло два тижні, як мій Микита був здоровий, і сьогодні цілу ніч ми знову не спали. Він знову постійно кашляв і плакав. Таке воно життя з маленькими дітьми. Кожні два тижні вони мають хворіти, на жаль", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

У фотоблогу Анна також показала, як лікує Микиту. Зокрема, хлопчику роблять інгаляції, аби позбутися кашлю.

"Отак, тепер у нас інгаляції. Ну чому дітки так часто хворіють", - наголосила Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, на початку січня Микита теж хворів. Тоді в сина Анни Саліванчук піднялася висока температура, яку вона зовсім не могла збити. Хлопчик теж не міг заснути та тремтів.

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