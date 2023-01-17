2-річний син Анни Саліванчук захворів: "Цілу ніч ми не спали"

Микита лише нещодавно одужав.
Українська акторка Анна Саліванчук поділилася з прихильниками сумними новинами, її 2-річний син захворів.
Як розповіла в Instagram-stories знаменитість, вони не спали цілу ніч. Микита постійно кашляв та плакав.
"Минуло два тижні, як мій Микита був здоровий, і сьогодні цілу ніч ми знову не спали. Він знову постійно кашляв і плакав. Таке воно життя з маленькими дітьми. Кожні два тижні вони мають хворіти, на жаль", - поділилася акторка.
У фотоблогу Анна також показала, як лікує Микиту. Зокрема, хлопчику роблять інгаляції, аби позбутися кашлю.
"Отак, тепер у нас інгаляції. Ну чому дітки так часто хворіють", - наголосила Анна.
Нагадаємо, на початку січня Микита теж хворів. Тоді в сина Анни Саліванчук піднялася висока температура, яку вона зовсім не могла збити. Хлопчик теж не міг заснути та тремтів.
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