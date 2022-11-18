Як санкції та війна руйнують економіку Росії

У Росії після вторгнення до України знижуються важливі показники для економіки.

У Росії розпочався процес глибокої рецесії. Зокрема, обсяги виробництва в країні скорочуються протягом двох кварталів поспіль, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

Про це пише CBS News.

Як війна вже вплинула на Росію:

Зниження обсягів виробництва. Від липня до вересеня 2022 року у Росії обсяги виробництва скоротилися на 4% порівняно з відповідним періодом роком раніше.

Скорочення ВВП. Подорожчання нафти й газу, і навіть контроль над рухом капіталу, запроваджений урядом, зберегли платоспроможність Росії і навіть зміцнили національну валюту. Але попри це, від вересня в Росії продовжується економічний спад. У дослідженні Банку Росії наголошується, що ситуація з економікою країни помітно погіршилася, оскільки попит та пропозиція впали, а інфляція зросла.

Імпорт багатьох товарів, деталей фактично закрився, міжнародні компанії залишають ринок агресора.

Згідно з прогнозом агентства з нагляду за кредитними рейтингами Scope Ratings, до кінця 2023 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії буде приблизно на 8% нижче, ніж 2021 року.

Раніше повідомлялося, що вторгнення до України повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу. Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Згодом влада оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Британія наклала санкції на російських олігархів, які фінансують війну проти України

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