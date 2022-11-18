Как санкции и война разрушают экономику России

В России после вторжения в Украину снижаются важные показатели для экономики.

В России начался процесс глубочайшей рецессии. В частности, объемы производства в стране сокращаются в течение двух кварталов подряд, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

Об этом пишет CBS News.

Как война уже повлияла на Россию:

Снижение объемов производства. С июля по сентябрь 2022 года в России объемы производства сократились на 4% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.

Сокращение ВВП. Удорожание нефти и газа, а также контроль за движением капитала, введенный правительством, сохранили платежеспособность России и укрепили национальную валюту. Но, несмотря на это, с сентября в России продолжается экономический спад. В исследовании Банка России отмечается, что ситуация с экономикой страны заметно ухудшилась, поскольку спрос и предложение упали, а инфляция выросла.

Импорт многих товаров, деталей фактически закрылся, международные компании покидают рынок агрессора.

Согласно прогнозу агентства по надзору за кредитными рейтингами Scope Ratings, к концу 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России будет примерно на 8% ниже, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения. Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые с прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляет, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях, критикуя "форсмажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Британия наложила санкции на российских олигархов, финансирующих войну против Украины

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