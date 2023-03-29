У США розповіли, чи можливе передавання Україні F-16

Зараз слід зосередитися на забезпеченні системами ППО, ракетами та бронетехнікою.
Україна обов’язково отримає у майбутньому винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління. Втім, наразі партнерам треба зосередитись на передаванні систем ППО, ракет та бронетехніки.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США.
"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то, аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - розповів міністр оборони.
Він наголосив, що Пентагон тримає зв’язок з Україною стосовно того, яка підтримка їй необхідна. Зараз - це системи ППО, ракети та бронетехніка.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав країни, які є союзницями України, якнайшвидше передати Україні винищувачі F-16. За його словами, західним партнерам України варто відмовитися від принципу поетапної військової допомоги.
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