Трампа взяли под арест

Политик будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения.
Экс-президент США Дональд Трамп был арестован 4 апреля, когда прибыл в офис окружного прокурора Махеттена. Там политик находится под стражей полиции перед предъявлением обвинений.
Об этом пишет CNN.
Ожидается, что у Трампа возьмут отпечатки пальцев, однако неизвестно, когда именно. Далее экс-президент будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения. Предполагается, что появление Трампа в суде будет быстрым и обычным, но это будет сюрреалистический и исторический момент в истории США.
Издание отмечает, что после ареста на политика не наденут наручники, ведь он будет находиться под постоянной защитой правоохранительных органов.
Напомним, Трампа подозревают в том, что он из своего избирательного фонда тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз 130 тыс. дол. за молчание об их романе. За это экс-президенту США может угрожать четыре года тюрьмы.
Ранее Трамп называл обвинения в свой адрес "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".
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