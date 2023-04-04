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Трампа взяли под арест

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Трампа взяли под арест

Фото: Associated Press

Политик будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения.

Экс-президент США Дональд Трамп был арестован 4 апреля, когда прибыл в офис окружного прокурора Махеттена. Там политик находится под стражей полиции перед предъявлением обвинений.

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что у Трампа возьмут отпечатки пальцев, однако неизвестно, когда именно. Далее экс-президент будет доставлен в зал суда, где ему предъявят обвинения. Предполагается, что появление Трампа в суде будет быстрым и обычным, но это будет сюрреалистический и исторический момент в истории США.

Издание отмечает, что после ареста на политика не наденут наручники, ведь он будет находиться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Напомним, Трампа подозревают в том, что он из своего избирательного фонда тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз 130 тыс. дол. за молчание об их романе. За это экс-президенту США может угрожать четыре года тюрьмы.

Ранее Трамп называл обвинения в свой адрес "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

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Дата публикации
Просмотры
7870
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