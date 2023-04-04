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В РФ военный просил несовершеннолетних девочек скидывать ему интимные фото

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В РФ военный просил несовершеннолетних девочек скидывать ему интимные фото

Мужчина переписывался в соцсетях сразу с тремя школьницами: 13, 14 и 15 лет.

В Ростовской области РФ задержали контрактника оккупационной армии, просившего скидывать ему интимные фото несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Аstra.

По данным издания, в Новочеркасске задержан военнослужащий Григорий К.

По версии следствия, российский военный используя фейковую страничку в соцсетях, общался сразу с тремя школьницами: 13, 14 и 15 лет. Всех он "побуждал к действиям сексуального характера". Мужчина требовал у девочек отправки интимных фото.

Обо всем стало известно родителям. В отношении солдата возбуждено уголовное дело по ст. "Развратные действия". Воевал ли он в Украине, не уточняется.

© t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress

Напомним, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.

Ранее эксперты установили родственников оккупанта, изнасиловавшего 4-летнего ребенка и его мать

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Дата публикации
Просмотры
1324
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