В РФ военный просил несовершеннолетних девочек скидывать ему интимные фото

Мужчина переписывался в соцсетях сразу с тремя школьницами: 13, 14 и 15 лет.
В Ростовской области РФ задержали контрактника оккупационной армии, просившего скидывать ему интимные фото несовершеннолетних девочек.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Аstra.
По данным издания, в Новочеркасске задержан военнослужащий Григорий К.
По версии следствия, российский военный используя фейковую страничку в соцсетях, общался сразу с тремя школьницами: 13, 14 и 15 лет. Всех он "побуждал к действиям сексуального характера". Мужчина требовал у девочек отправки интимных фото.
Обо всем стало известно родителям. В отношении солдата возбуждено уголовное дело по ст. "Развратные действия". Воевал ли он в Украине, не уточняется.
Напомним, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.
Ранее эксперты установили родственников оккупанта, изнасиловавшего 4-летнего ребенка и его мать
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