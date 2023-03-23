В Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент

Администрация школы несколько дней скрывала от родителей факт изнасилования их сына одноклассником, пока видео инцидента не попало в Сеть.

В Москве школьник изнасиловал одноклассника, а руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент.

Об этом пишет российский Телеграм-канал "Baza".

Администрация школы несколько дней скрывала от родителей факт изнасилования их сына-четвероклассника. О случившемся они узнали, когда видео надругательства скинули в чат класса.

По словам классной руководительницы, мальчика изнасиловали якобы из-за подозрений в его нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Алексей и Артём (имена изменены) учатся в школе в Новой Москве. Недавно среди учеников пошёл слух о том, что Алексей — гей. Разговоры добрались до родителей, а затем кто-то написал об этом в школьном чате. Так о слухах узнала мама Лёши. Женщина позвонила классной руководительнице сына, и та пригласила её в школу. На важную беседу. Оказалось, что Артём совершил насильственные действия в отношении Алексея у себя дома, сняв всё на видео", – говорится в сообщении.

Жертва никому о случившемся не рассказывала, ведь было стыдно признаться родителям. К тому же насильник запугал свою жертву тем, что в случае чего сольёт видео в Сеть. Однако ролик всё равно попал в школьный чат.

Мама пострадавшего говорит, что её сын дружил с насильником, но она и ранее уже замечала странное поведение одноклассника её ребёнка.

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"Например, однажды он написал её сыну "Обними меня". Она рассказала об этом маме Артёма, та пообещала разобраться. Кроме того, как пояснила женщина, по школе ходил слух, что школьник и раньше лез в штаны к другим ученикам. По версии женщины, сотрудники школы знали о ролике, но почему-то сразу ей не рассказали. Её пригласили её в школу, только когда тайное стало явным. Женщина обратилась в полицию, сейчас там идёт проверка", – добавили в телеграм-канале.

Сам пострадавший не ходит в школу и даже не выходит из дома — обидчик живёт в соседнем доме, и он не хочет с ним пересекаться. У мальчика сильная психологическая травма. Ему тяжело вспоминать о произошедшем — во время допроса в полиции мальчику стало плохо. Сейчас с ним работают психологи. Семья жертвы изнасилования решила забрать документы ребенка из школы и планирует какое-то время уехать из Москвы.

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