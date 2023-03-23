В Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент

Администрация школы несколько дней скрывала от родителей факт изнасилования их сына одноклассником, пока видео инцидента не попало в Сеть.
В Москве школьник изнасиловал одноклассника, а руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент.
Об этом пишет российский Телеграм-канал "Baza".
Администрация школы несколько дней скрывала от родителей факт изнасилования их сына-четвероклассника. О случившемся они узнали, когда видео надругательства скинули в чат класса.
По словам классной руководительницы, мальчика изнасиловали якобы из-за подозрений в его нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Алексей и Артём (имена изменены) учатся в школе в Новой Москве. Недавно среди учеников пошёл слух о том, что Алексей — гей. Разговоры добрались до родителей, а затем кто-то написал об этом в школьном чате. Так о слухах узнала мама Лёши. Женщина позвонила классной руководительнице сына, и та пригласила её в школу. На важную беседу. Оказалось, что Артём совершил насильственные действия в отношении Алексея у себя дома, сняв всё на видео", – говорится в сообщении.
Жертва никому о случившемся не рассказывала, ведь было стыдно признаться родителям. К тому же насильник запугал свою жертву тем, что в случае чего сольёт видео в Сеть. Однако ролик всё равно попал в школьный чат.
Мама пострадавшего говорит, что её сын дружил с насильником, но она и ранее уже замечала странное поведение одноклассника её ребёнка.
"Например, однажды он написал её сыну "Обними меня". Она рассказала об этом маме Артёма, та пообещала разобраться. Кроме того, как пояснила женщина, по школе ходил слух, что школьник и раньше лез в штаны к другим ученикам. По версии женщины, сотрудники школы знали о ролике, но почему-то сразу ей не рассказали. Её пригласили её в школу, только когда тайное стало явным. Женщина обратилась в полицию, сейчас там идёт проверка", – добавили в телеграм-канале.
Сам пострадавший не ходит в школу и даже не выходит из дома — обидчик живёт в соседнем доме, и он не хочет с ним пересекаться. У мальчика сильная психологическая травма. Ему тяжело вспоминать о произошедшем — во время допроса в полиции мальчику стало плохо. Сейчас с ним работают психологи. Семья жертвы изнасилования решила забрать документы ребенка из школы и планирует какое-то время уехать из Москвы.
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