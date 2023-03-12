В России задержали священника-педофила за развращение пятиклассника

Священнослужитель развращал несовершеннолетнего у себя дома.
В российском Омске задержали настоятеля храма по подозрению в педофилии. Ему грозит до восьми лет заключения.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам мальчика, священник приставал к нему прямо перед их походом в церковь.
Как рассказал несовершеннолетний, 35-летний иерей Николай приставал и трогал его дома, когда пятиклассник зашел к нему в гости, перед тем, как вместе пойти в храм Нерукотворного образа спасителя. Мальчик работал там пономарем.
Событие произошло еще в середине февраля, но мальчик решился рассказать маме о развращении лишь спустя некоторое время.
После этого женщина написала заявление на священника.
Напомним, преступника, который изнасиловал, до смерти избил ребенка и отрубил ему руку, посадили на 260 лет.
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