Рецепт капусты, запеченной с грибами и рисом

Это блюдо готовится не очень быстро, но получается очень питательным.
Такая запеканка из капусты и риса с грибами может прекрасно разнообразить ваш рацион и станет прекрасным обедом для семьи.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная - 1 кг
- молоко - 2 ст.
- рис - 0,5 ст.
- грибы - 50 г
- сметана - 0,5 ст.
- яйца - 2 шт.
- лук - 2 шт.
- панировочные сухари - 1 ст. л.
- зелень петрушки
- соль
- черный молотый перец
- оливковое масло
Приготовление:
Нарежьте лук (кубиками или ломтиками) и тушите с частью молока до мягкости.
Нарежьте лук полукольцами и поджарьте на сковороде с грибами.
Рис хорошо промойте в холодной воде и доведите до полуготовности с остальным молоком. Смешайте с поджаренными грибами и мелко нарезанной зеленью петрушки. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Посуду для выпечки (противень или стеклянную форму) смажьте оливковым маслом. Теперь надо выложить капусту и грибы с рисом слоями. Сначала выложите капусту и разровняйте ложкой, а затем - слой риса с грибами, и так сделайте несколько слоев, но последний должен быть из капусты.
В отдельной миске взбейте вилкой яйца и залейте блюдо. Посыпьте сухарями (желательным посыпать и натертым твердым сыром).
Поставьте блюдо запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Готовое блюдо нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу со сметаной.
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