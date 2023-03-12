Рецепт капусты, запеченной с грибами и рисом

Это блюдо готовится не очень быстро, но получается очень питательным.

Такая запеканка из капусты и риса с грибами может прекрасно разнообразить ваш рацион и станет прекрасным обедом для семьи.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 1 кг

молоко - 2 ст.

рис - 0,5 ст.

грибы - 50 г

сметана - 0,5 ст.

яйца - 2 шт.

лук - 2 шт.

панировочные сухари - 1 ст. л.

зелень петрушки

соль

черный молотый перец

оливковое масло

Приготовление:

Нарежьте лук (кубиками или ломтиками) и тушите с частью молока до мягкости.

Нарежьте лук полукольцами и поджарьте на сковороде с грибами.

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Рис хорошо промойте в холодной воде и доведите до полуготовности с остальным молоком. Смешайте с поджаренными грибами и мелко нарезанной зеленью петрушки. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Посуду для выпечки (противень или стеклянную форму) смажьте оливковым маслом. Теперь надо выложить капусту и грибы с рисом слоями. Сначала выложите капусту и разровняйте ложкой, а затем - слой риса с грибами, и так сделайте несколько слоев, но последний должен быть из капусты.

В отдельной миске взбейте вилкой яйца и залейте блюдо. Посыпьте сухарями (желательным посыпать и натертым твердым сыром).

Поставьте блюдо запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Готовое блюдо нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу со сметаной.

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