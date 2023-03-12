Рецепт капусти, запеченої з грибами і рисом

Ця страва готується не дуже швидко, але виходить дуже поживною.
Така запіканка із капусти та рису з грибами може чудово урізноманітнити ваш раціон та стане чудовим обідом для родини.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна - 1 кг
- молоко - 2 склянки
- рис - 0,5 склянки
- гриби - 50 г
- сметана - 0,5 склянки
- яйця - 2 шт.
- цибуля - 2 шт.
- панірувальні сухарі - 1 ст. л.
- зелень петрушки
- сіль
- чорний мелений перець
- оливкова олія
Приготування:
Наріжте цибулю (кубиками або скибками) і тушкуйте з частиною молока до м'якості.
Наріжте цибулю півкільцями та підсмажте на пательні з грибами.
Рис добре промийте у холодній воді та доведіть до напівготовності з рештою молока. Змішайте з підсмаженими грибами та дрібно нарізаною зеленню петрушки. Все посоліть, поперчіть та добре перемішайте.
Посуд для випікання (деко або скляну форму) змастіть оливковою олією. Тепер треба викласти капусту та гриби з рисом шарами. Спершу викладіть капусту та розрівняйте ложкою, а потім викладіть шар рису з грибами і так укладайте у кілька шарів, але останній повинен бути з капусти.
У окремій мисці збийте вилкою яйця та залийте страву. Посипте сухарями (за бажанням можна і натертим твердим сиром).
Поставте страву запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв.
Готову страву наріжте порційними шматочками і подавайте до столу зі сметаною.
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