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Рецепт капусти, запеченої з грибами і рисом

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
80к
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт капусти, запеченої з грибами і рисом

Фото: Getty Images

Ця страва готується не дуже швидко, але виходить дуже поживною.

Така запіканка із капусти та рису з грибами може чудово урізноманітнити ваш раціон та стане чудовим обідом для родини.  

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна - 1 кг
  • молоко - 2 склянки
  • рис - 0,5 склянки
  • гриби - 50 г
  • сметана - 0,5 склянки
  • яйця - 2 шт.
  • цибуля - 2 шт.
  • панірувальні сухарі - 1 ст. л.
  • зелень петрушки
  • сіль
  • чорний мелений перець
  • оливкова олія

Приготування:

Наріжте цибулю (кубиками або скибками) і тушкуйте з частиною молока до м'якості.

Наріжте цибулю півкільцями та підсмажте на пательні з грибами.

Рис добре промийте у холодній воді та доведіть до напівготовності з рештою молока. Змішайте з підсмаженими грибами та дрібно нарізаною зеленню петрушки. Все посоліть, поперчіть та добре перемішайте.

Посуд для випікання (деко або скляну форму) змастіть оливковою олією. Тепер треба викласти капусту та гриби з рисом шарами. Спершу викладіть капусту та розрівняйте ложкою, а потім викладіть шар рису з грибами і так укладайте у кілька шарів, але останній повинен бути з капусти.

У окремій мисці збийте вилкою яйця та залийте страву. Посипте сухарями (за бажанням можна і натертим твердим сиром).

Поставте страву запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв.

Готову страву наріжте порційними шматочками і подавайте до столу зі сметаною.

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Дата публікації
Перегляди
80к
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