Рецепт капусти, запеченої з грибами і рисом

Ця страва готується не дуже швидко, але виходить дуже поживною.

Така запіканка із капусти та рису з грибами може чудово урізноманітнити ваш раціон та стане чудовим обідом для родини.

Інгредієнти:

капуста білокачанна - 1 кг

молоко - 2 склянки

рис - 0,5 склянки

гриби - 50 г

сметана - 0,5 склянки

яйця - 2 шт.

цибуля - 2 шт.

панірувальні сухарі - 1 ст. л.

зелень петрушки

сіль

чорний мелений перець

оливкова олія

Приготування:

Наріжте цибулю (кубиками або скибками) і тушкуйте з частиною молока до м'якості.

Наріжте цибулю півкільцями та підсмажте на пательні з грибами.

Також читайте Квашена капуста з буряком: рецепт смачної закуски

Рис добре промийте у холодній воді та доведіть до напівготовності з рештою молока. Змішайте з підсмаженими грибами та дрібно нарізаною зеленню петрушки. Все посоліть, поперчіть та добре перемішайте.

Посуд для випікання (деко або скляну форму) змастіть оливковою олією. Тепер треба викласти капусту та гриби з рисом шарами. Спершу викладіть капусту та розрівняйте ложкою, а потім викладіть шар рису з грибами і так укладайте у кілька шарів, але останній повинен бути з капусти.

У окремій мисці збийте вилкою яйця та залийте страву. Посипте сухарями (за бажанням можна і натертим твердим сиром).

Поставте страву запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв.

Готову страву наріжте порційними шматочками і подавайте до столу зі сметаною.

Читайте також: Оладки з капусти: швидка страва з простих складників

Більше рецептів шукайте у розділі "Кухня".