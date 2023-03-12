На Вінниччині водій переїхав жінку з чоловіком: обоє загинули

У Вінницькій області до 10 років ув’язнення засудили водія, який смертельно травмував двох пішоходів. ДТП трапилася в с. Васютинці Жмеринського району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

"Перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ" у стані алкогольного сп’яніння, 68-річний підсудний допустив наїзд на пенсіонерів, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер на місці пригоди, 77-річна жінка - у лікарні під час надання медичної допомоги. Після наїзду зловмисник намагався втекти з місця пригоди, зробити це йому завадили очевидці – вони заблокували його автомобіль та викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції визнав обвинувачено винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) та ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України і визначив йому покарання у виді десяти років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Нагадаємо, на на трасі "Київ — Ковель — Ягодин" зіткнулись легковик і вантажівка. Внаслідок ДТП загинуло подружжя пенсіонерів.

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