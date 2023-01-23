На Хмельниччині в страшній ДТП загинули бабуся з внучкою (фото)

На дорозі зіткнулися автобус та легковий автомобіь.

На Хмельниччини в аварії загинули жительки міста Чортків: 15-річна дівчина та 62-річна жінка. ДТП трапилася в селі Вербка. Наразі слідчі встановлюють усі обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, зіткнулись автомобіль Peugeot Partner, яким кермувала 42-річна жителька міста Чортків та автобус "Богдан", за кермом якого перебував 48-річний житель села Бережани. Пасажирки автомобіля Peugeot загинули на місці аварії.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

"За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події", — уточнили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській області сталася ДТП - загинули 31-річний водій "ВАЗ" та його дві доньки. 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку в тяжкому стані доправили до лікарні.

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