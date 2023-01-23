Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу парного турніру Australian Open-2023

Марта Костюк вперше в парі дійшла до цієї стадії Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2023 в парному розряді.

20-річна уродженка Києва в 1/8 фіналу разом з румункою Єленою-Габріелою Русе обіграла чеський тандем Міріам Колодзеєва / Маркета Вондроушова.

Поєдинок тривав два сети і завершився перемогою українського-румунського дуету з рахунком 6:3, 6:4.

Марта вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу парного розряду Australian Open. Раніше на такій стадії турнірів Grand Slam у парі вона грала лише на Roland Garros.

В 1/4 фіналу Костюк та Русе зіграють проти переможниць матчу Сторм Хантер / Елізе Мертенс (Австралія / Бельгія) – Вікторія Голубич / Моніка Нікулеску (Швейцарія / Румунія).

Нагадаємо, з одиночного турніру Australian Open-2023 Марта вилетіла в 1/16 фіналу, поступившись третій ракетці світу, американці Джессіці Пегулі – 0:6, 2:6.

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