В Татарстане мужчина покончил с собой, взорвав петарды в квартире

В Набережных Челнах ( Татарстан ) вечером 11 марта произошел взрыв в многоэтажке. Молодой парень намеренно поджег китайскую петарду "Кинг-Конг" в квартире на 10-м этаже с целью покончить с собой. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Как известно, взрыв вывел из строя грузовой лифт и обрушил межкомнатные перекрытия. Жителей многоэтажки эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. В общей сложности во время эвакуации из дома вывели 80 человек, в том числе 15 несовершеннолетних и одного человека с инвалидностью. Никто из них не пострадал.

Предварительно, 21-летний молодой человек, тело которого нашли после взрыва в квартире, заказал петарду по почте. Перед этим он позвонил по телефону родным и попрощался.

В соцсетях пользователи отметили, что квартиру, где все произошло, арендовали. Сообщается, что молодой человек договорился об аренде на 10 дней.

Напомним, в России произошло масштабное ДТП – столкнулись два десятка авто, многие пострадавшие (фото).

Читайте также: