У Татарстані чоловік наклав на себе руки, підірвавши петарди у квартирі

У Набережних Челнах (Татарстан) ввечері 11 березня стався вибух у багатоповерхівці. Молодий хлопець навмисно підпалив китайську петарду "Кінг-Конг" у квартирі на 10-му поверсі з метою накласти на себе руки. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Як відомо, вибух вивів з ладу вантажний ліфт та обрушив міжкімнатні перекриття. Мешканців багатоповерхівки евакуювали та відправили до пунктів тимчасового розміщення. Загалом під час евакуації з дому вивели 80 осіб, у тому числі 15 неповнолітніх та одну особу з інвалідністю. Ніхто з них не постраждав.

Попередньо, 21-річний молодик, тіло якого знайшли після вибуху в квартирі, замовив петарду поштою. Перед цим він зателефонував рідним і попрощався.

У соцмережах користувачі зазначили, що квартиру, де все сталося, орендували. Повідомляється, що хлопець домовився про оренду на 10 днів.

Нагадаємо, у Росії сталася масштабна ДТП – зіткнулися два десятки авто, багато постраждалих (фото).

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