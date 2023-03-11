Россияне в панике и ищут укрытий: у границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик США

Россияне в Сети уже начали испуганно писать, что бомбардировщик проводил тренировочные полеты по пуску ракет.

В субботу, 11 марта, ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией.

Об этом сообщает вице-премьер Польши Мариуш Блащак в Twitter.

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"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", — говорится в сообщении.

Его курс маршрута отслеживал портал Flightradar, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Он пролетел через страны Балтии, граничащие с границей РФ.

ФОТО: сундуки

Между тем, в российских пабликах эта новость привела хаоса. Граждане страны-агрессорки в панике. Так, российские тг-каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Риск войны между НАТО и Россией

Напомним, в разведке США заявили о высоких рисках прямого конфликта России с НАТО. В отчете о всемирных угрозах национальной безопасности Америке отмечается, что российские лидеры до сих пор избегали действий, распространивших войну в Украине за ее пределы, "но риск эскалации остается значительным".

А в конце февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что НАТО должно быть готово к тому, что Россия попытается вторгнуться в страны Балтии.

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