В Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали пропагандистку из НТВ, а оператора избили - СМИ

По данным СМИ, российским журналистам запретили освещать данную тему, чтобы не дискредитировать армию РФ.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ и избили оператора.

Как сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих", эту тему в РФ запретили освещать в новостях, чтобы не дискредитировать армию РФ, однако телеканал уже обратился в следственный комитет России.

В Сети обнародовано якобы обращение российской телекомпании НТВ к следственному РФ с просьбой помочь в расследовании преступлений, совершенных против их съемочной группы.

В этом заявлении говорится, что их журналистка Ольга З. и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали мужчины в камуфляжной форме, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".

В результате инцидента оператор Эпифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку изнасиловали. Представители телеканала жалуются, что органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а гауляйтер Балицкий не ответил на обращение.

Заявление обнародовано каналом "Ищи своих"

На сайте НТВ указано, что журналистка Ольга З. действительно у них работает, ее данные размещены в разделе "корреспонденты в регионах". К слову, эта российская журналистка находится под санкциями СНБО за антиукраинскую пропаганду, она внесена в базу сайта "Миротворец".

Относительно оператора Эпифанов он тоже работает на НТВ и также внесен в базу "Миротворец". Ранее он снимал российские пропагандистские ролики на оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, солдаты из "ДНР" и "ЛНР" пожаловались, что их систематически насилуют "кадыровцы". Видеообращение к их руководителю Рамзану Кадырову записал один из воинов "ЛДНР" с просьбой унять сексуальные предпочтения своих подопечных.

​Читайте также: