В Украину идет резкое похолодание: где и когда ожидать морозов

В Украине в конце января сохранится умеренно холодная погода, а с 4 февраля ожидается понижение температуры.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram.

"Январь завершается в Украине более ясными проявлениями зимней погоды. Уже идет снег на западе Украины, к вечеру продвинется дальше, в северные области. Завтра, 31 января, атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине. Это не значит круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями", — написала Диденко.

По ее словам, выделить какой-нибудь конкретный район с продолжительным снегом или совсем без осадков — маловероятно. Однако 31 января везде будет преобладать влажная погода. Ветер юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с. Температура воздуха остается в нынешних пределах, в течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

"В Киеве январь завершит свое пребывание снежком, гололедицей, ночным незначительным морозом и дневным +1+3 градусами. Январь завершается, однако зима еще никуда не уходит. Еще будут и снег, и морозы. После 4 февраля в Украину будет постепенно заходить более холодная воздушная масса ", — спрогнозировала Наталья Диденко.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимы.

Погода в регионах, зима в Украине разыгралась по-настоящему

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