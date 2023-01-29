Когда в Украину вернется "классическая зима": синоптик назвала дату

С 4 февраля, ближе к следующим выходным, атмосфера обещает "классическую зиму" – снег и мороз.

Завтра, 30 января, атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит осадки в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снег и мокрый снег ожидается в западных областях, к вечеру осадки прогнозируют на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. Также мокрый снег или небольшие дожди ожидаются завтра в Крыму, Запорожье, Донецкой и Луганской областях.

Остальные территории Украины будут принадлежать сухой воздушной массе.

Кроме того, в понедельник на западе и севере Украины ожидается более сильный ветер, временами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины пока особенно не меняется: ночью небольшой, максимум умеренный мороз, днем от 2 мороза до 2 тепла", – отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 30 января большая часть суток будет без существенных осадков. Однако завтра вечером в столицу придет атмосферный фронт со снегом. Также усилится ветер.

В ближайшую ночь температура воздуха будет достигать -3-5 градусов мороза, завтра днем 0, +1 градус.

По словам Диденко, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, атмосфера обещает "классическую зиму" – снег и мороз.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что примерно 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады и метели.

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