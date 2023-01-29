Коли до України повернеться "класична зима": синоптикиня назвала дату

Від 4 лютого, ближче до наступних вихідних, атмосфера обіцяє "класичну зиму" – сніг та мороз.

Завтра, 30 січня, атмосферний фронт із північного заходу Європи зумовить опади у більшості регіонів України.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Сніг та мокрий сніг очікується у західних областях, ближче до вечора опади прогнозують на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині. Також мокрий сніг або невеликі дощі очікуються завтра в Криму, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині.

Решта території України належатиме сухій повітряній масі.

Крім того у понеділок на заході та півночі України очікується сильніший вітер, часом пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря в більшості областей України поки що особливо не міняється: вночі невеликий, максимум помірний мороз, вдень від 2 морозу до 2 тепла", – зазначила Діденко.

Погода в Києві

У Києві 30 січня більшу частину доби буде без істотних опадів. Проте завтра ввечері до столиці прийде атмосферний фронт із снігом. Також посилиться вітер.

Найближчої ночі температура повітря сягатиме -3-5 градусів морозу, завтра вдень 0, +1 градус.

За словами синоптикині, від 4 лютого, ближче до наступних вихідних, атмосфера обіцяє "класичну зиму" – сніг та мороз.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що приблизно 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади та хуртовини.

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