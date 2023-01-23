Украину заметет снегом: синоптик рассказал, когда ждать вьюги

В Украину идут снегопады.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозам, осадки следует ожидать ближе к концу недели и выходным.

"С 27 января в Украину начнут поступать ряд активных циклонов с юга и запада. В период 27 января — 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны заносы на дорогах, гололедица, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге дожди с переходом в мокрый снег", — отметил Шедрин.

В то же время синоптик добавил, что снежный покров надолго не задержится.

Прогноз погоды в Украине на февраль-2023

Напомним, ранее синоптики сообщили, что февраль будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Как ранее прогнозировал Станислав Щедрин, морозы ожидаются в начале февраля, но вторая половина последнего месяца зимы будет наоборот по-весеннему теплой.

Что касается устойчивого снежного покрова, то, по его данным, в Украине этой зимой его так и не будет. Более того, весна, как отмечает Щедрин, придет очень рано.

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