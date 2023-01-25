Слава Демин показал, как проводит досуг с бывшей женой

Телеведущий Слава Демин показал, как проводит свое время с бывшей женой Ксенией Мищенко.

Оказывается, эксов объединяют особые отношения. Слава и Ксения часто встречаются в спортивном зале. А все потому, что Мищенко тренирует Демина.

Как признался Слава, он иногда капризный клиент и может халтурить, а это злит Ксению.

"Пришел немного попить чаю в спортзал. Вы очень удивитесь, когда узнаете, кто мой тренер. Вы ее очень хорошо знаете. Ксения является тренером. И я доверяю только ей. А она злится, что я капризный клиент и халявлю на тренировках", — рассказал ведущий.

Слава Демин с бывшей женой в спортзале

Напомним, Слава Демин время от времени проводит свой досуг с бывшей супругой. В частности, недавно они сходили на "свидание". Парочка прогулялась по магазинам, а потом пошла в кинотеатр. Вполне возможно, что эксы пытаются восстановить романтические отношения. Сам Слава неоднократно намекал на их примирение.

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