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Слава Демин показал, как проводит досуг с бывшей женой

Слава Демин показал, как проводит досуг с бывшей женой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1525
Время на прочтение
1 мин
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Слава Демин показал, как проводит досуг с бывшей женой

Слава Демин с экс-женой / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий сделал неожиданное признание.

Телеведущий Слава Демин показал, как проводит свое время с бывшей женой Ксенией Мищенко.

Оказывается, эксов объединяют особые отношения. Слава и Ксения часто встречаются в спортивном зале. А все потому, что Мищенко тренирует Демина.

Как признался Слава, он иногда капризный клиент и может халтурить, а это злит Ксению.

"Пришел немного попить чаю в спортзал. Вы очень удивитесь, когда узнаете, кто мой тренер. Вы ее очень хорошо знаете. Ксения является тренером. И я доверяю только ей. А она злится, что я капризный клиент и халявлю на тренировках", — рассказал ведущий.

Слава Демин с бывшей женой в спортзале / ©
Слава Демин с бывшей женой в спортзале

Напомним, Слава Демин время от времени проводит свой досуг с бывшей супругой. В частности, недавно они сходили на "свидание". Парочка прогулялась по магазинам, а потом пошла в кинотеатр. Вполне возможно, что эксы пытаются восстановить романтические отношения. Сам Слава неоднократно намекал на их примирение.

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Дата публикации
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