Залужний поспілкувався з генералом Марком Міллі: про що йшлося

Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Я вдячний генералу Міллі за послідовну підтримку нашої держави. Разом до перемоги”, - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що російські військові продовжують грабувати мирне населення України.

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