Трамп залишив залу суду в Нью-Йорку: з нього зняли арешт

Також було оприлюднено "історичний обвинувальний вирок" проти Трампа.

Колишній президент Дональд Трамп залишив залу суду на Мангеттені після пред'явлення звинувачень.

Про це пише CNN.

Виходячи із зали суду, він не зробив жодних заяв. Трамп просто покинув будівлю та сів до одного і автомобілів свого кортежу, який був припаркований біля приміщення суду в Нью-Йорку.

Також був оприлюднений і сторичний обвинувальний висновок проти колишнього президента США.

"Прокурори стверджували, що Трамп брав участь у незаконному плані приховування негативної інформації, включно з незаконною виплатою 130 000 доларів, щоб приховати негативну інформацію, яка зашкодить його кампанії", - йдеться в повідомленні.

Наступне слухання у справі Трампа призначене на 4 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена. Там політик перебував під вартою поліції. Він заперечив свою вину за всіма пунктами обвинувачення.

Його звинувачують у тому, що він зі свого виборчого фонду таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз 130 тис. дол. за мовчання про їхній роман.

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