Сюрреалізм: Трамп - про рішення суду його арештувати

Трамп – це перший в історії президент США (діючий або колишній), якому пред'явлені кримінальні обвинувачення.

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що рішення про свій арешт йому здається "сюрреалістичним".

Про це Трамп написав у Truth Social, прямуючи до офісу окружного прокурора Манхеттена та суду перед пред’явленням звинувачень, інформує CNN.

"Прямую до Нижнього Мангеттена, будівлі суду. Здається таким сюрреалістичним — вау, вони збираються мене арештувати. Не можу повірити, що це відбувається в Америці. Зробімо Америку великою знову", — написав попередній президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Окружний суд Манхеттена штату Нью-Йорк арештував 45-го президента США Дональда Трампа. Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, але він залишатиметься під постійним наглядом правоохоронних органів.

Трамп фігурує у скандалі із порноакторкою Стормі Деніелс, з якою нібито мав роман. Юрист політика нібито заплатив порноакторці $130 тис. за мовчання. Ці гроші були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Також, за даними CNN, Дональдові Трампу було пред’явлено обвинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.

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