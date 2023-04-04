Сюрреализм: Трамп – о решении суда его арестовать

Трамп – это первый в истории президент США (действующий или бывший), которому предъявлены уголовные обвинения.

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что решение о своем аресте ему кажется "сюрреалистическим".

Об этом Трамп написал в Truth Social, направляясь в офис окружного прокурора Манхэттена и суд перед предъявлением обвинений, информирует CNN.

"Прямую к Нижнему Манхэттену, зданию суда. Кажется таким сюрреалистическим — вау, они собираются меня арестовать. Не могу поверить, что это происходит в Америке. Сделаем Америку большой снова", — написал предыдущий президент Соединенных Штатов.

Напомним, что Окружной суд Манхэттена штата Нью-Йорк арестовал 45-го президента США Дональда Трампа. Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, но он будет оставаться под постоянным наблюдением правоохранительных органов.

Трамп фигурирует в скандале с порноактришкой Сторми Дэниелс, с которой якобы имел роман. Юрист политика якобы заплатил порноактрисе $130 тыс. за молчание. Эти деньги были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Также, по данным CNN, Дональду Трампу было предъявлено обвинение по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями.

Секс с порноактрисой за деньги на выборы: Трамп может обернуться скандалом в свою пользу

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