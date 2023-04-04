У Севастополі пролунали постріли: окупанти кажуть про навчання

Звуки пострілів було чути у різних районах окупованого міста

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці повідомили про звуки пострілів, які відбулись 4 квітня.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що у місті нібито відбуваються навчання військових.

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Він стверджує, що місцеві мешканці чули "гучні звуки" через те, що на Північному молу (зовнішня огорожа в Севастопольській бухті) "проводять навчальні стрільби".

Також він заявив, що "гучні звуки" в районі Карантинної бухти — це нібито "профілактична робота" в раках боротьби з диверсійно-розвідувальними діями.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що орган розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них — знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материковою Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що політтехнолог Михайло Шейтельман спрогнозував можливий сценарій деокупації Криму.

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