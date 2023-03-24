У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи

У п'ятницю, 24 березня, в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові пролунали потужні вибухи.

Місцеві повідомлять про потужні вибухи в Севастополі в районі бухти Омега.

Слід зазначити, що на східному березі цієї бухти розташований філіал ГУП "Авиакомплект" – колишнє Севастопольське авіаційне підприємство, яке займається ремонтом вертольотів на замовлення Міноборони РФ.

Нагадаємо, незадовго до вибухів, які пролунали в Севастополі, в місті повідомляли про звуки стрільби з автоматичної зброї та работу ППО. Однак так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв скинув все на “навчання”.

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