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У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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2114
Час на прочитання
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У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Фото: ТСН.ua

У п'ятницю, 24 березня, в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові пролунали потужні вибухи.

Місцеві повідомлять про потужні вибухи в Севастополі в районі бухти Омега. 

Слід зазначити, що на східному березі цієї бухти розташований філіал ГУП "Авиакомплект" – колишнє Севастопольське авіаційне підприємство, яке займається ремонтом вертольотів на замовлення Міноборони РФ.

Нагадаємо, незадовго до вибухів, які пролунали в Севастополі, в місті повідомляли про звуки стрільби з автоматичної зброї та работу ППО. Однак так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв скинув все на “навчання”.

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Дата публікації
Перегляди
2114
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