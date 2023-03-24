У Києві замінували будівлю цирку: що відбувається

У Києві замінували будівлю Національного цирку України.

З приміщення евакуювали відвідувачів та персонал.

"Надійшло анонімне повідомлення на електронну адресу про закладену вибухівку в будівлі цирку. На місце виїжджали вибухотехніки та кінологи. Перевірка вже проведена. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Цирк зможе продовжувати свою роботу та давати вистави", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

У поліції Києва додали, що перевірка приміщення цирку тривала близько двох годин.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва серед ночі невідомі запустили салют, чим неабияк налякали місцевих мешканців. Інцидент стався на столичній Борщагівці 24 березня.

Цирк у Києві вперше під час війни відновив свою роботу

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