В Киеве заминировали здание цирка: что происходит

В Киеве заминировали здание Национального цирка.

Из помещения эвакуировали посетителей и персонал.

"Поступило анонимное сообщение на электронный адрес о заложенной взрывчатке в здании цирка. На место выезжали взрывотехники и кинологи. Проверка уже проведена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Цирк сможет продолжать свою работу и давать представления", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

В полиции Киева добавили, что проверка помещения цирка длилась около двух часов.

Напомним, в Святошинском районе Киева среди ночи неизвестные запустили салют, чем изрядно напугали местных жителей. Инцидент произошел на столичной Борщаговке 24 марта.

Цирк в Киеве впервые во время войны возобновил свою работу

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