В Киеве ночью неизвестные запустили салют: испугали весь район (видео)

Полиция уже ищет нарушителей.
В Святошинском районе Киева ночью неизвестные запустили салют, чем изрядно испугали местных жителей. Инцидент произошел на столичной Борщаговке 24 марта.
Видео с фейерверками очевидцы начали публиковать в телеграм-каналах после трех часов ночи.
"На Борщаговке какие-то идиоты пускают салют. Без паники, нас никто не обстреливает сейчас", — говорится под видео.
Стоит отметить, что в ночь на 24 марта в столице звучала воздушная тревога.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что отрабатывают информацию об инциденте. Устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники.
"Сейчас полицейские опрашивают жителей домов, возле которых запускали салют. Нужно установить, кто именно это сделал. Отрабатывают близлежащую территорию", — добавили правоохранители.
Напомним, что во время военного положения в Украине действует запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушителям может грозить административная или уголовная ответственность.
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