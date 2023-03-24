В Киеве ночью неизвестные запустили салют: испугали весь район (видео)

В Святошинском районе Киева ночью неизвестные запустили салют, чем изрядно испугали местных жителей. Инцидент произошел на столичной Борщаговке 24 марта.

Видео с фейерверками очевидцы начали публиковать в телеграм-каналах после трех часов ночи.

"На Борщаговке какие-то идиоты пускают салют. Без паники, нас никто не обстреливает сейчас", — говорится под видео.

Стоит отметить, что в ночь на 24 марта в столице звучала воздушная тревога.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что отрабатывают информацию об инциденте. Устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники.

"Сейчас полицейские опрашивают жителей домов, возле которых запускали салют. Нужно установить, кто именно это сделал. Отрабатывают близлежащую территорию", — добавили правоохранители.

Напомним, что во время военного положения в Украине действует запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушителям может грозить административная или уголовная ответственность.

Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей

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