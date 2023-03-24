В США предполагают, что некоторые территории Украина будет освобождать не военным путем

В США предполагают, что Украина может вернуть некоторые территории не военным путем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что Украина может вернуть некоторые свои территории не военным путем. Однако соответствующее решение будут принимать только сами украинцы.

Об этом он сказал во время выступления перед Палатой представителей.

"Считаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут исполнены решимости бороться на поле боя. Там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", — сказал Блинкен.

В свою очередь, республиканец Крис Стюарт намекнул, что речь идет именно о Крыме. Он заявил, что "боится не признания того, что Крым отличается от Донбасса".

В то же время Блинкен подчеркнул, что вопрос об освобождении территории, в том числе и Крыма, "должны решать украинцы".

"Чего мы не хотим, что в наших общих интересах, так это того, чтобы все встряхнулось так, что россияне просто перезагрузятся, перевооружятся, а затем снова атакуют", — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма, о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.

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