В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Новой Каховке

На сегодняшний день оккупанты не оставили ни Новую Каховку, ни какой-либо другой населенный пункт.
Генштаб ВСУ 23 марта сообщил, что российская армия покинула Новую Каховку. Впрочем, уже вскоре информацию опровергли.
Начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в городе, передает 24 канал.
По ее словам, оккупационные войска пытаются паковать намародеренные вещи и отправлять их. Несмотря на это, оккупанты продолжают переодеваться в гражданскую одежду и маскировать позиции.