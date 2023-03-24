В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Новой Каховке

Генштаб ВСУ 23 марта сообщил, что российская армия покинула Новую Каховку. Впрочем, уже вскоре информацию опровергли.

Начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в городе, передает 24 канал.

По ее словам, оккупационные войска пытаются паковать намародеренные вещи и отправлять их. Несмотря на это, оккупанты продолжают переодеваться в гражданскую одежду и маскировать позиции.

"Это комплекс уже народных примет, когда они готовились к нашим активным действиям по деоккупации правого берега. Знаем, как они тяготеют к традициям, пусть придерживаются. Если уже начали собираться, пусть не останавливаются", — отметила начальница прессцентра ОК "Юг".

Гуменюк добавила, что на сегодняшний день оккупанты не оставили ни Новую Каховку, ни какой-либо другой населенный пункт. Впрочем, известно о ротации сил и частично выведенных подразделениях. Украинские защитники продолжают освобождать 30-километровую полосу левого берега.

"Утром была обстреляна Белозерка. Там есть пострадавшие гражданские с тяжелыми ранениями, им оказывается медицинская помощь. Много разрушений частных подворий. Людей, которые слышат нас, просим перейти в укрытие", — акцентировала Наталья Гуменюк.

Напомним, около 20:00, 22 марта, Генеральный штаб опроверг предварительное свое заявление о якобы уходе российско-оккупационных властей и военных из Новой Каховки, расположенном на левобережье Днепра.

Читайте также: