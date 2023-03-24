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В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Новой Каховке

В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Новой Каховке

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
2 мин
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В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Новой Каховке

Фото: ВСУ

На сегодняшний день оккупанты не оставили ни Новую Каховку, ни какой-либо другой населенный пункт.

Генштаб ВСУ 23 марта сообщил, что российская армия покинула Новую Каховку. Впрочем, уже вскоре информацию опровергли.

Начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в городе, передает 24 канал.

По ее словам, оккупационные войска пытаются паковать намародеренные вещи и отправлять их. Несмотря на это, оккупанты продолжают переодеваться в гражданскую одежду и маскировать позиции.

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Дата публикации
Просмотры
609
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